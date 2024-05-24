Из-за съемок фильма в Казани с 24 по 26 мая ограничат движение по ряду улиц

В Казани временно ограничат движение любого транспорта по некоторым улицам. В региональной столице начнется съемка фильма «Не подведи меня». Об этом сообщили в мэрии Казани.

С 5:00 24 мая до 5:00 26 мая – парковка Минсельхоза Татарстана;

С 20:00 24 мая до 5:00 25 мая – Кремлевская дамба, въезд от улицы Батурина до Сибгата Хакима, съезд на улице Кремлевская набережная, пл. Тысячелетия (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы с возможностью съезда на улицу Батурина);

С 21:00 25 мая до 5:00 26 мая – улица Батурина (от Карла Маркса), Федосеевская (от Батурина до Япеева), Большая Красная (от Батурина до Япеева), улица Кремлевская набережная (съезд на площади Тысячелетия), заезд на Батурина с площадью Тысячелетия, а также съезды с улицы Баумана;

С 18:00 26 мая до 5:00 27 мая – улица Кремлевская (от улицы Мусы Джалиля до площади Первого Мая, в том числе Ивановский спуск), улица Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского).