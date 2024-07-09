Казанское кафе «Карат» закрыли после заражения гостя сальмонеллезом

Известно, что в кафе нарушалась обработка помещений, а в одной емкостей для начинки шаурмы обнаружили кишечную палочку.

В Казани суд закрыл заведение на Декабристов, 8а на 70 дней, после того, как у посетителей диагностировали сальмонеллез. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

Специалисты зафиксировали в кафе нарушение нескольких норм. При этом, сотрудники не показали документы о прохождении медосмотра.

Кроме того, внутри не соблюдались соседство продуктов и сроки продажи готовых блюд. Помимо этого, были найдены продукты без маркировки.

На бизнесмена были составили протоколы об административном правонарушении, суд закрыл заведение.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана. Ответственным юридическим лицам специалисты направили предложения об установке табличек о запрете плавания.