Из-за нарушений санитарных норм в Казани на 40 суток закрыли кафе «Кинза»
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Жители Казани не раз жаловались в Роспотребнадзор на условия в заведении.
В результате, из-за нарушения санитарных норм на улице было принято решение закрыть кафе «Кинза». Об этом рассказали в ведомстве.
По информации специалистов, местные жители давно жаловались на торговую точку. После этого, эксперты начали проверку вместе с прокуратурой РТ.
У некоторых работников не было медкнижки с информацией о прохождении профилактических медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации.
Как итог, суд решил закрыть кафе на 40 дней.
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