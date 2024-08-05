Из-за нарушений санитарных норм в Казани на 40 суток закрыли кафе «Кинза»

Жители Казани не раз жаловались в Роспотребнадзор на условия в заведении.

В результате, из-за нарушения санитарных норм на улице было принято решение закрыть кафе «Кинза». Об этом рассказали в ведомстве.

По информации специалистов, местные жители давно жаловались на торговую точку. После этого, эксперты начали проверку вместе с прокуратурой РТ.

У некоторых работников не было медкнижки с информацией о прохождении профилактических медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации.

Как итог, суд решил закрыть кафе на 40 дней.

Ранее мы писали о том, что в Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро. Местный житель гулял по местному поселку недалеко от Казани, когда ему внезапно приглянулся один коттедж. Татарстанец решил зайти в дом после ухода собственников, однако он не знал, что внутри дома были камеры