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Ищут подрядчика: в Казани планируют провести ремонт четырех общежитий КНИТУ-КАИ

В Казани на ремонт четырех общежитий КНИТУ-КАИ потратят 24 млн
Ищут подрядчика: в Казани планируют провести ремонт четырех общежитий КНИТУ-КАИ

Яна Лаушкина

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Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева - КАИ направит на выборочный капитальный ремонт своих общежитий 24 миллиона рублей. На сайте госзакупок был размещен соответствующий тендер.

Привести в порядок предполагается четыре вузовских общежития: №№ 2, 4, 6 и 7. Подрядчик должен будет заменить окна, заново оштукатурить откосы и покрасить фасады акриловыми красками, а также вывезти образовавшийся строительный мусор и выполнить ряд других работ.

Заказчиком работ выступает сам КНИТУ-КАИ. Заявки принимаются до 25 октября, а итоги аукциона будут подведены 30 октября. Исполнителю необходимо завершить работы к 15 декабря 2023 года.

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