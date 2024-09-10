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· 16+ · Екатерина Елисеева

Источник: в Казани шумозащитные экраны могут появиться и на Кировской дамбе

Не так давно мы говорили, что конструкции тепер...

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В настоящее время изданию стало известно из собственного источника, что шумозащитные экраны, как на Миллениуме, хотят установить еще и на Кировской дамбе, где идет возведение банных комплексов.

Со слов Степана Новикова, просто «сообщили в одном учреждении люди, которые ничего с этим поделать не могут».

Не так давно мы говорили, что конструкции теперь стоят на ул. Болотникова и Фрунзе. Урбанисты говорят, такие экраны не сделают жизнь в городе комфортной. Ими, к примеру, даже отделили остановки от пешеходов. Специалисты рассказали, что из-за этих экранов город увидеть не получится. Кроме того, придется больше тратить времени на переход из одного места в другое, так как территория буквальна поделена на кусочки.

Ранее мы писали о том, что жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов.

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