Инвестиции достигнут 10 миллионов: на озере Нижний Кабан построят кафе с причалом

Совладельцы яхт-клуба «Аракчино» возведут на Кабане пункт проката и кафе с причалом

Стало известно о планах компании "Водны просторы" на возведение всесезонного кафе с причалом и пунктом проката электрокатамаранов на озере Нижний Кабан. Участок акватории был передан фирме до 2042 года, о чем сообщает «БИЗНЕС Online». В числе бенефициаров - бывший депутат Казгордумы, владелец обанкротившейся строительной компании "Баско" Валерий Калмыков, а также другие хозяева яхт-клуба "Аракчино".

Известно, что инвестиции на запуск вышеописанной кампании, направленной на развитие летнего отдыха, благоустройство озера Кабан, а также отдыха на катамаранах составят десять миллионов рублей.

Пристань будет находиться со стороны перекрестка улиц Ахтямова и Шигабутдина Марджани, рядом с домом жены Марджани.На поверхности воды уже можно наблюдать два понтонных основания.Проект самого кафе, причала, а также пункта проката находится в разработке.