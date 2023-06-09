Новости Казани
· Полина Модестова

"Идеально соединить эти две территории": в Казани на месте "Кырлая" может появиться парк

Дирекция парков и скверов Казани хочет сделать парк на месте «Кырлая»
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На месте "Кырлая" в Казани хотят создать парк, о чем рассказала руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова. С предложением к дирекции обратились местные жители, которые заявили, что, по их мнению, на территории можно создать хороший парк.

Айгель Латыпова отметила, что представители Дирекции парков тоже очень хотят, чтобы там был парк. Рядом планируется создание парка "Манзара", по ее мнению, было бы идеально соединить эти две территории и дойти до Центра семьи "Казан".

Но она отметила, что не может точно сказать, есть ли в планах застройка этой территории, так как дирекция занимается созданием общественных пространств, а не строительство.

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