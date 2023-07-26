Хотела найти попутчика: в Казани женщина потеряла 50 тысяч при бронировании поездки

Жительница Казани потеряла около 50 тысяч рублей у мошенника при бронировании поездки

Жительница Казани оказалась жертвой мошенников и потеряла около 50 тысяч рублей.

Как удалось выяснить полицейским, потерпевшая хотела отправиться в соседний город и использовала специальный сервис, чтобы найти попутный автомобиль. Женщина нашла подходящее предложение и связалась с водителем. Тогда он отправил ей ссылку на сайт для бронирования. Там женщина ввела данные своей банковской карты, в результате чего потеряла около 50 тысяч рублей.

После того, как деньги списались, дозвониться до водителя уже не было возможности - абонент был не в сети. В отделении полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».