Новости Казани
· Полина Модестова

Хотел завести собаку: в Казани мужчина нарвался на мошенников при покупке питомца

Житель Казани потерял 5 тысяч рублей при "покупке" щенка корги у мошенников
Хотел завести собаку: в Казани мужчина нарвался на мошенников при покупке питомца

Яна Лаушкина

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Житель Казани пострадал от рук мошенников, когда хотел приобрести породистого щенка. Ущерб составил 5,5 тысячи рублей.

Молодой человек обратился в полицию 21 мая. Он сообщил, что нашел объявление о продаже щенка корги, после чего связался с продавцом. Мошенники сразу же прислали мужчине ссылку на оплату и пострадавший перевел средства. После этого "завозчик" на связь не выходил, тогда мужчина обратился в полицию.

Правоохранители отдела "Юдино" возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по статье "Мошенничество".

Напомним, при покупке товаров в интернете можно столкнуться с недобросовестными гражданами, которые обманом вынуждают людей перевести деньги, а после - не выходят на связь. Чтобы не попасть на уловки мошенников, необходимо приобретать товары на проверенных интернет-площадках, а также изучать отзывы.

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