Хотят сделать ежегодным: в Казани впервые прошел "Китайский Сабантуй"

В Казани 25 июня впервые прошел «Китайский Сабантуй» с лодками-драконами

В Казани накануне, 25 июня, в центре гребных видов спорта прошел "Китайский Сабантуй", в котором участие приняли больше 15 тысяч человек. Как сообщает "БИЗНЕС Online", мероприятие хотят сделать ежегодным.

Сама идея организовать такой праздник принадлежит Олегу Коробченко, вице-премьерУ Татарстана и главе минпромторга РТ. Во время праздника выступил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, который отметил, что Сабантуй - не только праздник татарского народа, но и "наш общий". Он заявил, что это праздник всех национальностей, который проживают в Татарстане.

В Китае же в это время отмечается местный традиционный праздник драконьих лодок, которому уже больше двух тысяч лет. В Казани в этом оду участие в соревнованиях принимали 20 команд.