Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

С приближением новогодних праздников в Татарстане наблюдается значительный рост интереса к экскурсиям и культурным мероприятиям, однако, несмотря на это, продажи туров в последние недели существенно снизились.



Как рассказали изданию «БИЗНЕС Online» в «Бюро путешествий Казань», несмотря на улучшение ситуации по сравнению с предыдущим годом, высокие цены на проживание в гостиницах оказались серьезным барьером для дальнейшего роста спроса.



По словам специалистов компании, гостиницы Казани значительно завысили цены, что оказалось несоразмерным с реальными рыночными условиями. Даже несмотря на увеличение расходов, связанных с обслуживанием, такие резкие скачки цен оказались не оправданными, что напрямую сказалось на снижении числа бронирований, особенно в ноябре и декабре, когда продажи фактически замерли.



Одним из значимых факторов, повлиявших на рынок туризма, стало повышение цен на гостиничные номера в связи с общим экономическим фоном и ростом затрат на обслуживание. Отельеры объясняют это увеличением цен на коммунальные услуги, а также ростом зарплат и затрат на персонал, что, однако, не вызвало должного отклика со стороны клиентов.



Интересно, что несмотря на инцидент с атакой беспилотников на Казань 21 декабря, туристы не начали массово отменять свои поездки. Отказалась лишь одна семья, однако отмену экскурсионных туров для школьников и детских групп все же пришлось организовать.



Прогнозируется, что в Татарстан на новогодние праздники приедет около 160 тысяч туристов. В настоящее время уровень загрузки гостиниц в Казани составляет около 70%, но в самые пиковые дни, когда ожидаются культурные мероприятия и массовые праздники, этот показатель может достигнуть 98%. Местные власти предпринимают усилия, чтобы компенсировать спрос на жилье, разрабатывая новые проекты для привлечения туристов и стимулирования спроса на гостиничные услуги.