Госавтоинспекция поздравила казанских водителей с Днем автомобилиста

Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается профессиональный праздник «День автомобилиста».

Так, автоинспекторы города Казань отправились поздравить водителей. Сотрудники ДПС пожелали им крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, безопасных дорог. К тому же, автомобилисты были приятно удивлены подарочками и информационными брошюрами, которые вручили им.

«Сегодня – ваш день, уважаемые автомобилисты! Хочу от всей души поздравить вас, представителей этой важной профессии, с профессиональным праздником. Желаю вам лишь безопасных дорог и прямого пути в жизни, а также, чтобы ваш автомобиль Вас никогда не подводил. Всем водителям в этот значимый день мне хотелось бы пожелать здоровья и счастья!» – отметил командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД Казани, полковник полиции Михаил Савин.

Кроме того, командир полка призвал автомобилистов проявлять внимание к другим водителям, чтобы сделать дороги Казани еще более безопасными.