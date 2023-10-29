Новости Казани
· Алина Алмакаева

Госавтоинспекция поздравила казанских водителей с Днем автомобилиста

Госавтоинспекция поздравила казанских водителей с Днем автомобилиста

nyafoto.ru

Подписаться в Telegram

Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается профессиональный праздник «День автомобилиста».

Так, автоинспекторы города Казань отправились поздравить водителей. Сотрудники ДПС пожелали им крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, безопасных дорог. К тому же, автомобилисты были приятно удивлены подарочками и информационными брошюрами, которые вручили им.

«Сегодня – ваш день, уважаемые автомобилисты! Хочу от всей души поздравить вас, представителей этой важной профессии, с профессиональным праздником. Желаю вам лишь безопасных дорог и прямого пути в жизни, а также, чтобы ваш автомобиль Вас никогда не подводил. Всем водителям в этот значимый день мне хотелось бы пожелать здоровья и счастья!» – отметил командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД Казани, полковник полиции Михаил Савин.

Кроме того, командир полка призвал автомобилистов проявлять внимание к другим водителям, чтобы сделать дороги Казани еще более безопасными.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Новости Казани

22 часа назад

В Казани внучка Минтимера Шаймиева откроет пятизвездочный отель

обработка от тараканов в москве москва

Лонгриды

17 часов назад

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Входит в комнату и все взгляды только на неё: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта

лезгинка обучение для девушек в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Лонгриды

43 минуты назад

Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

Новости Татарстана

день назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Казани

день назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Лонгриды
17 часов назад

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Лонгриды

43 минуты назад

Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

Важное в РТ

2 дня назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте

Новости Казани

час назад

Госавтоинспекция поздравила казанских водителей с Днем автомобилиста

Новости Казани

2 часа назад

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре
Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт
Новости Казани
20 часов назад

Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Новости Казани

20 часов назад

В Казани сбит ребенок, переходивший дорогу за зеленый свет

Новости Казани

22 часа назад

В Казани внучка Минтимера Шаймиева откроет пятизвездочный отель

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на строительство площадки для выгула собак дадут 2,8 млн рублей
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года