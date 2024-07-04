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Гол Писарского принес «Крыльям» ничью в матче с казанским «Рубином»

Следующий матч «Рубин» проведет уже в воскресенье 7 июля 2024 года

pixabay.com

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Казанская футбольная команда «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» из Самары.

Игра состоялась в четверг 4 июля 2024 года, и завершилась со счетом 2:2.

В команде Казани голы забили Никола Чумич (29‑я минута) и Валентин Вада (с пенальти, 58). В самарской команде «Крылья» отличился Владимир Писарский (89) и еще мяч забил футболист «Рубина» Егор Тесленко, однако в свои ворота.

Следующий матч «Рубин» проведет уже в воскресенье 7 июля 2024 года, против «Енисея». Самарцы в выходной сыграют против «Сокола», пишет "Матч".

Ранее мы писали о том, что 34-летний Сергей Торопов прокомментировал свой переход в команду УНИКС. Напомним, баскетболист 2 сезона играл за команду "Зенит" из Санкт-Петербурга, с ней он провел 65 матчей и стал 2-кратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, победителем Кубка РФ и обладателем бронзовых медалей.

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