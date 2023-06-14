"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки

На парковки в Казани хотят ввести абонементы

В Казани власти приняли решение ввести месячные и годовые абонементы на платные парковки, что стало известно из документа, который опубликовали на сайте мэрии города.

На данный момент проект находится на антикоррупционной экпертизе. Изменения будут введены от 2014 года. Напомним, что в столице республики сейчас 163 платные парковки, которые включают в себя больше восьми тысяч мест для автомобилей, а оставить машину на один час стоит от 30 до 100 рублей.

В планах - поделить абонементы по района. К примеру, в Вахитовском районе цена на месячный абонемент будет стоить 12 835 рублей, а годовой - 110 011 рублей. В остальных районах цена будет ниже - от 6 340 до 54 340 рублей. Если говорить о месячных городских абонементах, то их стоимость составит 25 514 рублей, а вот годовые обойдутся в 218 691 рублей. При этом изменения не затронут закрытые парковки.