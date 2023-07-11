"Главная задача - создать уют": в Казани завершают благоустройство жилого квартала

В Приволжском районе Казани завершается благоустройство жилого квартала

В Приволжском районе Казани через две недели планируют завершить благоустройство целого жилого квартала, площадь которого - 133 тысячи квадратных метров. По республиканской программе "Наш двор" придомовые территории 27 многоквартирных домов будут приведены в порядок. В этом году работы проводятся во дворах девяти домов, которые расположены на Парина у сквера. Всего здесь проживают 2,5 тысячи человек.

Глава Казани приехал на место работы и отметил, что уже сейчас видно преображение квартала. Он также рассказал, что рабочие меняют дорожное покрытие, ремонтируется тротуар, устанавливаются спортивные и детские площадки, наружное освещение и скамейки. Главная задача - создать уют у каждого дома, учитывая при этом разные пожелания жителей и стандарты благоустройства.