ГИБДД Татарстана предупредила жителей республики о смертельной опасности на дорогах в предстоящие выходные
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ГИБДД Татарстана предупредила жителей республики о непогоде и опасности на дорогах в период с 31 декабря по 2 января. Синоптики пообещали в этот период сильные осадки, метели, гололедицу, снежную кашу и снежные заносы на дорогах.
ГИБДД призывает всех водителей быть особенно осторожными за рулем при непогоде, а также соблюдать правила дорожного движения.
Водители должны особенно проверить техсостояние своего автомобиля, в частности, тормозную систему и состояние шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии, напомнили в ГИБДД.