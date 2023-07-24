«Гавайская танцовщица с купальником из кокосов»: в Казани прошел парад корги в костюмах

В Казани в парке «Черное озеро» 23 июля прошел парад корги

Корги со всей Казани собрались 23 июля в парке «Черное озеро» - здесь прошел настоящий парад четвероногих. Желающих посмотреть собак собралось в разы больше, однако самих малышей это не смущало - они играли друг с другом и даже давали себя гладить.

Хозяева корги нарядили своих питомцев в костюмы - в парке можно было встретить корги-Супермена, Бэтмена и прекрасный фей. Как сообщает inkazan.ru, была даже гавайская танцовщица с купальником из кокосов и жених с невестой.

Однако, несмотря на всех собравшихся, мероприятие не удалось провести в полной мере - желающих потрогать собак было слишком много, из-за чего организаторы решили убрать из программы дефиле костюмов и фотосессии, чтобы не навредить психике четвероногих.