Гафаров высказался о несвоевременной очистке снега ряду УК Казани

Рустем Гафаров, руководитель исполкома Казани, провёл проверку качества уборки снега и наледи во дворах жилых комплексов Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Авиастроительного и Вахитовского районов. Он выявил недостатки в работе нескольких управляющих компаний, отвечающих за уборку территорий на улицах Наиля Юсупова в микрорайоне «Салават Купере», Химиков, Адоратского и других. Гафаров потребовал усиления контроля за выполнением уборочных работ, сообщает пресс-служба мэрии.



Одновременно с этим, глава исполкома отметил хорошую работу подрядных организаций, обеспечивших своевременную очистку центральных улиц и магистралей в первые дни января. В период с 1 по 3 января с городских улиц было убрано 5475 тонн снега, использовано 1300 тонн реагентов и песко-соляной смеси.



Также водителям напомнили о недопустимости парковки автомобилей на проезжей части во время снегоуборочных работ, так как это мешает нормальной работе коммунальных служб. Нарушение правил парковки влечет за собой штраф в размере 1500 рублей.