ФК «Рубин» встретится с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ

Сегодня, 11 мая, в 14.00 на арене "Ак Барс" состоится матч 28-го тура РПЛ между казанским "Рубином" и "Ростовом". В таблице "Ростов" занимает седьмое место, имея в своем активе 40 очков. "Рубин" с 38 очками находится на девятой строчке. Это будет уже четвертая встреча этих команд в нынешнем сезоне.

Первая игра в этом сезоне в РПЛ завершилась победой "Ростова" со счетом 3:0. В групповом этапе "Пути РПЛ" Кубка России эти команды сыграли вничью 1:1 в Казани, а в Ростове-на-Дону победу одержал "Ростов" со счетом 1:0.