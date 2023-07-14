Фабула дела не раскрывается: в Казани пришли с обыском в офис «Татмелиорации»

В Казани 14 июля силовики пришли с обысками в офис «Татмелиорации»

Сотрудниками следственного комитета по Республике Татарстан и оперативниками управления экономической безопасности МВД по Татарстану был проведен обыск в офисе ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"», сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно порталу, силовики изучили документы и забрали часть бумаг из здания. Вход в офис был заблокирован, а посторонних внутрь не пускают. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной проверки, информации о фабуле уголовного дела и фигурантах нет.

Напомним, что «Татмелиорация» была образован в 1922 году и недавно отметила 100-летний юбилей. Компания занимается проектированием, строительством, монтажом, а также техническим обслуживанием объектов в мелиоративной системе и водохозяйственном комплексе.