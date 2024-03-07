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· Диана Алмакаева

Эксперты разъяснили, почему россияне все активнее обращаются к финансовым консультантам

Эксперты разъяснили, почему россияне все активнее обращаются к финансовым консультантам

Фото: Пресс-служба «БКС Мир Инвестиций»

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Спрос на инвестиции в России не ослабевает. В прошлом году число частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 6,7 миллиона, достигнув 30,2 миллиона, и за январь было открыто еще 500 тысяч новых брокерских счетов. Предполагаемое снижение ставок, высокие дивиденды и появление новых имен на рынке могут стимулировать интерес. Аналитики прогнозируют рост российского рынка акций на 30% в ближайшем году. Однако в условиях геополитической нестабильности важно осуществлять инвестиции осмотрительно, поэтому все больше людей обращаются за помощью к профессионалам.

На российском рынке активно развивается сфера услуг финансовых консультантов. Это объяснимо, учитывая активизацию населения на бирже. Например, у холдинга «БКС Мир инвестиций» более тысячи финансовых консультантов по всей стране. Деятельность таких специалистов имеет огромное значение, так как без необходимых знаний трудно разобраться в сложностях мировой и российской экономики, учесть все нюансы и понять перспективы.

Финансовый консультант – это специалист, который обладает всеми необходимыми возможностями и сертификатами для анализа текущей ситуации на рынках. Он может дать ответ на множество актуальных вопросов инвестора, как частных, так и более общих.

Кроме того, развитие дистанционного обслуживания в России привело к тому, что клиенты крупнейших инвестиционных компаний могут взаимодействовать с финансовыми консультантами из любой точки страны и мира. Это стало возможным благодаря такому понятию, как виртуальный офис брокера. Тем не менее, для тех, кому важен личный контакт со специалистом, всегда доступны современные офисы.

Руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов объясняет, что клиенты могут встречаться со своими финансовыми советниками в офисе компании или в другом удобном месте для личной беседы. Это позволяет создать доверительную атмосферу и лучше понять цели и предпочтения клиента.

Перед выбором финансового советника важно ознакомиться с реестром компаний-консультантов на сайте Центробанка, чтобы убедиться в их официальном статусе и соответствии требованиям регулятора.

Финансовые консультанты востребованы как у новичков, так и у опытных инвесторов, помогая сформировать финансовый план, выбрать активы и управлять портфелем. Они могут также привлекать других специалистов для оптимизации инвестиционного процесса.

По мнению Данилова, в текущей нестабильной обстановке инвестору важно иметь команду профессионалов для работы с финансами.

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