"Духовный собор должен объединять людей": в Казани отказались от стройки мечети на месте парка "Кырлай"

Метшин озвучил причины отказа от стройки мечети на месте парка «Кырлай»

Глава Казани Ильсур Метшин провел встречу с мусульманским духовенством в Ратуше и рассказал, в чем заключается причина отказа от строительства Соборной мечети на месте парка "Кырлай".

Одной из них стал грунтовые воды. Ильсур Метшин рассказал, что специалисты уже приступили к проектированию и геодезическим работам, после чего обнаружили активные грунтовые воды, которые "как полноценная подземная река".

Помимо этого, против строительства на месте парка стали выступать жители домов, расположенных рядом. Архитекторы писали письмо, в которой попросили пересмотреть размещение объекта.

Глава города отметил, что любой духовный собор должен объединять людей, а не разъединять. Он также напомнил о печальном опыте Екатеринбурга, где планы по строительству православного храма стали причиной массовых беспорядков, сообщает "БИЗНЕС Online".