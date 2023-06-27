"Духовный собор должен объединять людей": в Казани отказались от стройки мечети на месте парка "Кырлай"
Глава Казани Ильсур Метшин провел встречу с мусульманским духовенством в Ратуше и рассказал, в чем заключается причина отказа от строительства Соборной мечети на месте парка "Кырлай".
Одной из них стал грунтовые воды. Ильсур Метшин рассказал, что специалисты уже приступили к проектированию и геодезическим работам, после чего обнаружили активные грунтовые воды, которые "как полноценная подземная река".
Помимо этого, против строительства на месте парка стали выступать жители домов, расположенных рядом. Архитекторы писали письмо, в которой попросили пересмотреть размещение объекта.
Глава города отметил, что любой духовный собор должен объединять людей, а не разъединять. Он также напомнил о печальном опыте Екатеринбурга, где планы по строительству православного храма стали причиной массовых беспорядков, сообщает "БИЗНЕС Online".