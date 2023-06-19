Доставили с больницу с ожогами: в Казани произошел пожар в многоквартирном доме

На улице Павлюхина в Казани 18 июня произошел пожар в многоквартирном доме

В Казани накануне, 18 июня, около девяти часов вечера произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Павлюхина, 101. На вызов сразу же отправились сотрудники подразделения.

В результате пострадал мужчин, которого с ожогами госпитализировать в РКБ. Сообщается, что происходило горение вещей на площади в два квадратнхы метра в квартире, которая находится на четвертом этаже жилого многоквартирного дома.

При помощи масок спасаемого капюшонного типа спасателям удалось спасти четверых человек - двух женщин и двух детей. Уже в 21:09 пожарные успешно ликвидировали открытое горение. Причину пожара устанавливают.