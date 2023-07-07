Дома будут по 19 этажей: в Казани планируют построить новый ЖК

Новый ЖК с 19-этажными домами возведут в Ново-Савиновском районе Казани

В сборнике документов и муниципальных правовых актов появилось постановление, согласно которому в Ново-Савинском районе Казани планируют строительство нового жилого комплекса. Проект строительства уже был утвержден в администрации города.

Новый ЖК будет построен на пересечений двух улиц - Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева. Под строительство выделят около девяти гектаров площади.

В планах - в ЖК будут проживать около пятиста человек, а высота домов составит от 10 до 19 этажей. Помимо этого, на территории комплекса предусматривается строительство подземной парковки. Она будет рассчитана на 165 мест. Возле будущего ЖК есть также школы и детские сады.