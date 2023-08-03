Должны самостоятельно их убрать: в Казани снесут 30 незаконно построенных гаражей

Свыше 30 незаконно построенных гаражей уберут в Казани

В Казани будет демонтирован 31 металлический гараж, каждый из которых был размещен незаконно. Распоряжение о сносе было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии Казани.

Отмечается, что под снос попали гаражи, которые расположены на проспекте Ибрагимова и Ямашева, а также на улице Короленко, Голубятникова и других.

Хозяева гаражей, которые были самовольно установлены, должны самостоятельно убрать их в течение пяти дней. Если же это не будет сделано до 8 августа, то гаражи снесут и перенесут на место хранения в течение 90 дней по истечению установленной даты.