«Должны будут посетить сто человек»: в Казани пройдет заседание омбудсменов азиатских стран

В Казани в сентябре 2023 года пройдет заседание омбудсменов азиатских стран

В Казани 11-12 сентября 2023 года будет проходить 17-е заседание Генеральной Ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов и Международная научно-практической конференции.

Решение о провелении мероприятия в столице Татарстана было принято на собрании Совета директоров Азиатской Ассоциации омбудесменов, которое проводилось в октябре 2022 года в Баку.

В первый день будет проведено заседание Совета директоров и 17-го заседания Генеральной Ассамблеи. На второй день, 12 сентября, участники соберутся на Международной научно-практической конференции. Ее тема будет посвящена эффективным практикам омбудсменов.

Заседание должны будут посетить сто человек, среди которые будут уполномоченные по правам человека Азиатских страх, входящих в ассоциацию, и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, а также омбудсмены из регионов России, сообщает chelny-izvest.ru.