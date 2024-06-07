До 2025 года в Казани и Нижнем Новгороде можно будет оплатить в метро взглядом

В 6 метрополитенах станы могут внедрить сервис оплаты «взглядом» уже до конца 2025 года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума - 2024. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Так, уже летом 2024 года, у жителей и гостей города Казани появится возможность оплатить проход в метро при помощи биометрии, сообщает ТАСС.

Ранее мы писали о том, что в Кайбицком районе у школы и детсада снесло крышу, повреждены ЛЭП.