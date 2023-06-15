ДК начинает долгожданную перезагрузку: жителям Казани предлагают обсудить, каким станет ДК химиков

С жителям Казани поговорят об облике ДК химиков после обновления

На встрече с жителями Казани обсудят концепцию развития Дворца культуры химиков, о чем рассказал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Он отметил, что ДК Химиков начинает "долгожданную перезагрузку", а в скором времени станет "еще одной точкой притяжения для молодежи, активных жителей и молодых семей". Он предлагает людям обсудить, каким будет это пространство, что появится внутри, а также, что хочется сохранить.

Встреча пройдет 21 июня в 18:30 в спортивном зале ДК химиков, расположенном на проспекте Ямашева, 1. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.