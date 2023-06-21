Дистанция для каждого: стало известно, когда пройдет забег "Ночная Казань"

Забег «Ночная Казань» проведут 15 июля 2023 года

В столице Татарстана 15 июля пройдет забег "Ночная Казань". Местом старта будет набережная реки Казани возле экстрим-парка "Урам". Маршрут будет идти через Кремлевскую набережную, Казанский кремль, Дворец Земледельцев и Центр семьи "Казан",

Будет возможность пробежать на двух дистанциях - в 5 и 10 км. Старт на первой запланирован на 22:45, а на второй - в полночь. Отдельно организуют и забеги для детей, которые будут по 300 и 600 метров. Начало запланировано на 17:00.

Регистрацию можно пройти до 10 июля. Можно будет оформиться и в день соревнования, если будут свободные слоты.