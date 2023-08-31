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· Полина Модестова

Цифра еще плавающая: в фестивале «СоТворение» в Казани могут принять участие 150 музыкантов

В фестивале «СоТворение» в Казани примут участие 150 музыкантов
Цифра еще плавающая: в фестивале «СоТворение» в Казани могут принять участие 150 музыкантов

pixabay

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В Казани в сентябре, 8 и 9 числа, пройдет фестиваль «СоТворение», который, как мы говорили ранее, могут посетить до 100 тысяч человек. Помимо этого, стал известно, что в музыкально мероприятии примут участие около 150 музыкантов, о чем сообщил глава Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов на пресс-конференции.

Он также отметил, что в программу мероприятия могут быть внесены коррективы, из-за чего данная цифра является плавающей.

Известно также, что интерес к фестивалю проявляют не только жители Казани и Татарстана, но также и жители других регионов нашей страны и даже иностранные граждане, из-за чего количество зрителей может достигать таких больших цифр.

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