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"Четырехлетняя дочка ждала папу домой": в Казани простились с 29-летним Аделем Хамзиным, погибшим в зоне СВО на Украине

В Казани простились с погибшим в спецоперации 29-летним Аделем Хамзиным
"Четырехлетняя дочка ждала папу домой": в Казани простились с 29-летним Аделем Хамзиным, погибшим в зоне СВО на Украине

Фото: открытые источники

Казань простилась с погибшим в ходе СВО на Украине 29-летним Аделем Хамзиным. Сообщается, что мужчина погиб при выполнении боевого задания 28 февраля.
В зону спецоперации казанец попал в октябре прошлого года.

Адель посмертно награжден Орденом Мужества.

Бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. На траурный митинг на Самосыровское кладбище пришли родные, сослуживцы и руководство Советского района.
У Аделя Хамзина остались жена и четырехлетняя дочь Амина.

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