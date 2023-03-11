"Четырехлетняя дочка ждала папу домой": в Казани простились с 29-летним Аделем Хамзиным, погибшим в зоне СВО на Украине
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Казань простилась с погибшим в ходе СВО на Украине 29-летним Аделем Хамзиным. Сообщается, что мужчина погиб при выполнении боевого задания 28 февраля.
В зону спецоперации казанец попал в октябре прошлого года.
Адель посмертно награжден Орденом Мужества.
Бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. На траурный митинг на Самосыровское кладбище пришли родные, сослуживцы и руководство Советского района.
У Аделя Хамзина остались жена и четырехлетняя дочь Амина.