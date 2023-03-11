"Четырехлетняя дочка ждала папу домой": в Казани простились с 29-летним Аделем Хамзиным, погибшим в зоне СВО на Украине

В Казани простились с погибшим в спецоперации 29-летним Аделем Хамзиным

Казань простилась с погибшим в ходе СВО на Украине 29-летним Аделем Хамзиным. Сообщается, что мужчина погиб при выполнении боевого задания 28 февраля.

В зону спецоперации казанец попал в октябре прошлого года.

Адель посмертно награжден Орденом Мужества.

Бойца проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. На траурный митинг на Самосыровское кладбище пришли родные, сослуживцы и руководство Советского района.

У Аделя Хамзина остались жена и четырехлетняя дочь Амина.