Центральное событие - круговой танец осуохай: в поселке Мирный отметят якутский праздник Ысыах
Мэрия Казани
В Казани уже завтра, 24 июня, будут впервые отмечать якутский народный праздник Ысыах. В программу входит дегустация национальных блюд, массовое исполнение танца осуохай, а также концерт с живой музыкой.
Ысыах - праздник изобилия и плодородия, который отмечают в Республике Саха. Центральным событием мероприятия становится круговой танец осуохай, который является символом жизненного круга. Главным обрядом праздника является окропление кумысом огня и травы. Он олицетворяет рождения всего живого.
Гостей ждут на площадке "народного Сабантуя" в Березовой роще поселка Мирный. Праздник начнется в 11 часов утра.