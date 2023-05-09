"Было всё, даже Катюша": В Казани состоялся парад техники военных лет

В Казани прошёл парад военной ретро техники в честь Дня Победы. Её представили на площади Тысячелетия, под станами казанского кремля.

Среди техники можно было увидеть танк Т-34, «Катюшу», мотоциклы МВ-650 и ретро-автомобили «ГАЗ».

Отметим, что перед колоннами ретротехники было прохождение военнослужащих гарнизона, курсантов Казанского высшего танкового училищ, учащихся кадетских классов, юнармейцев и суворовцев.

Сам же парад принимал начальник Казанского гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков.

На параде присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов, который также прибыл на мероприятие на ретро автомобиле.