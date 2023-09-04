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Была оценена работа в 200 городах: Казань вошла в топ-10 по мобильности транспорта

Казань попала в топ-10 городов с самым мобильным общественным транспортом
Была оценена работа в 200 городах: Казань вошла в топ-10 по мобильности транспорта

Дарья Порсева

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Казань попала в топ-10 городов, в которых транспорт является самым комфортным по показателю «Мобильность» Исследователи оценили продолжительность поездки, время, которое необходимо для ожидания транспорта, а также интервал движения.

В рейтинг по «Мобильности» также попали Одинцово, Пермь, Салехард, Таганрог, Тверь и другие. Всего же аналитиками была оценена работа транспорта в 200 городах России. Не учитывались лишь Москва и Санкт-Петербург.

По данным исследования, из-за роста территория городов средняя продолжительность стандартной поездки в России выросла с 18,3 минут, которые фиксировали в 2021 году, до 22 минут в 2022. Некоторые города, в которых прошла транспортная реформа, показали сокращение этого времени, сообщают «Известия», ссылаясь на исследование «Индекса качества жизни» ВЭБ.РФ.

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