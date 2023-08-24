Был удостоен звания: Евгений Богачев станет «Почетным гражданином Казани»

Евгений Богачев 24 августа удостоен звания «Почетный гражданин Казани»

Президент – генеральный директор баскетбольного клуба «УНИКС» Евгений Богачев удостоен звания «Почетный гражданин Казани». Решение было принято депутатами Казгордумы на XXIV сессии, которая прошла в городской Ратуше под председательством главы Казани Ильсура Метшина. Он же внес кандидатуру почетного гражданина на рассмотрением и отметил, что Евгений Богачев обладает большой трудовой биографией.

Евгений Богачев работал главным инженером казанского производственного объединения «Экран», а через год возглавил его. Помимо этого, он стал самым молодым заместителем министра бытового обслуживания Татарстанской АССР, когда занял данный пост в 29 лет.

По инициативе Евгения Богачева возвели крупнейший в России специализированный спортивный комплекс «Баскет-холл». Позже была построена и загородная спортивная база. Клуб сохраняет стабильность в выступлениях и стремится побеждать на внутренней и международной арене, прославляя не только Казань, но и весь Татарстан. Команда за 25 лет вошла в восьмерку лучших клубных команд континента по итогам выступления в Евролиге, победила в Кубке России Европы (2009 и 2011 годы). В этом году команда под руководством Евгения Богачева и тренера Велимира Перасовича стала чемпионом России и Единой лиги ВТБ.