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"Был подписан указ": президент назначил трех федеральных судей в Татарстане

Владимир Путин 13 июня назначил трех федеральных судей в Татарстане
"Был подписан указ": президент назначил трех федеральных судей в Татарстане

pixabay

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Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о назначении судей в России, в числе которых- трое федеральных судей в Татарстане. Документ был подписан 13 июня.

Сообщается, что судьей Бугульминского городского суда назначили Татьяна Барабошкину. Судьей Московского районного суда Казани - Алла Бейзер, а Нижнекамского городского суда стала Гульназ Мубаракшина.

Напомним, что глава Татарстана подписал закон о Конституционном совете республики, согласно которому он станет постоянно действующим государственным органом Татарстана, а его целью будет укрепление конституционной законности в республике. Совет был создан на место ликвидированного Конституционного суда региона.

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