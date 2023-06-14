"Был подписан указ": президент назначил трех федеральных судей в Татарстане

Владимир Путин 13 июня назначил трех федеральных судей в Татарстане

Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о назначении судей в России, в числе которых- трое федеральных судей в Татарстане. Документ был подписан 13 июня.

Сообщается, что судьей Бугульминского городского суда назначили Татьяна Барабошкину. Судьей Московского районного суда Казани - Алла Бейзер, а Нижнекамского городского суда стала Гульназ Мубаракшина.

Напомним, что глава Татарстана подписал закон о Конституционном совете республики, согласно которому он станет постоянно действующим государственным органом Татарстана, а его целью будет укрепление конституционной законности в республике. Совет был создан на место ликвидированного Конституционного суда региона.