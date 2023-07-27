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Будут внесены в адресный план: в Казани пяти новым улицам дали названия

Пяти новым улицам Советского и Приволжского районов дали названия в июле 2023 года
Будут внесены в адресный план: в Казани пяти новым улицам дали названия

Екатерина Кузьминых

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Наименование было присвоено пяти вновь формируемым улицам Приволжского и Советского районов Казани. Соответствующее данному решению постановление опубликовали в Сборнике документов и правовых актов МО.

Стало известно, что в Приволжском районе Казани улица будет называться в честь советского и российского государственного деятеля, генерала-лейтенанта внутренней службы Николая Демидова.

Помимо этого, в адресный план Казани будут внесены улицы жилого массива «Семейный», расположенного в Советском районе города. Это улица Гаилэ Учагы – Гаилә Учагы урамы, Яшел Бишек – Яшел Бишек урамы, Елочная – Елочная урамы и Алтынчэч – Алтынчәч урамы.

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