Будут внесены в адресный план: в Казани пяти новым улицам дали названия
Екатерина Кузьминых
Наименование было присвоено пяти вновь формируемым улицам Приволжского и Советского районов Казани. Соответствующее данному решению постановление опубликовали в Сборнике документов и правовых актов МО.
Стало известно, что в Приволжском районе Казани улица будет называться в честь советского и российского государственного деятеля, генерала-лейтенанта внутренней службы Николая Демидова.
Помимо этого, в адресный план Казани будут внесены улицы жилого массива «Семейный», расположенного в Советском районе города. Это улица Гаилэ Учагы – Гаилә Учагы урамы, Яшел Бишек – Яшел Бишек урамы, Елочная – Елочная урамы и Алтынчэч – Алтынчәч урамы.