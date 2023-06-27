Будут решать самые разные вопросы: в Татарстане появился совет по вопросам повышения качества жизни

Рустам Минниханов возглавил совет по вопросам повышения качества жизни в Татарстане

Совет по вопросам повышения качества жизни появился в Татарстане. Раис республики Рустам Минниханов подписал указ о его образовании.

Отмечается, что совет будет заниматься реализацией в республике национальных социальных инициатив, внедрением регионального социального стандарта и повышением уровня удовлетворенности местных качеством социальных услуг.

Помимо этого, одна из задач совета - решать вопросы в области образования, социальной защиты, здравоохранения и занятости, а также развития городской среды и молодежной политики. Главой совета по вопросам повышения качества жизни стал раис Татарстана Рустам Минниханов.