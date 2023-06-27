Новости Казани
· Полина Модестова

Будут решать самые разные вопросы: в Татарстане появился совет по вопросам повышения качества жизни

Рустам Минниханов возглавил совет по вопросам повышения качества жизни в Татарстане
Будут решать самые разные вопросы: в Татарстане появился совет по вопросам повышения качества жизни

pixabay

Подписаться в Telegram

Совет по вопросам повышения качества жизни появился в Татарстане. Раис республики Рустам Минниханов подписал указ о его образовании.

Отмечается, что совет будет заниматься реализацией в республике национальных социальных инициатив, внедрением регионального социального стандарта и повышением уровня удовлетворенности местных качеством социальных услуг.

Помимо этого, одна из задач совета - решать вопросы в области образования, социальной защиты, здравоохранения и занятости, а также развития городской среды и молодежной политики. Главой совета по вопросам повышения качества жизни стал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

"Черные" ритуальщики в охоте за легким заработком: подноготная похоронной сферы в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

тараканы травить служба цена москва

Новости Казани

день назад

Разбитый автомобиль и странные сообщения: пропавшего в Татарстане пять дней назад рыбака нашли

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон открыт с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

курсы татуажа в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Мари Краймбрери, k-pop и даже свой кубок по футболу: как молодежь Казани отметила свой день

Новости Казани

12 часов назад

28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

Новости Казани

день назад

Теперь запрещено: всех, у кого есть средства на банковской карте ждет сюрприз с 25 июня

Лонгриды

22 часа назад

"Две тонны баурсака и заплывы на китайских лодках": как в Казани прошло празднование Поднебесного и традиционного Сабантуя

Новости Казани

23 часа назад

Может привести с приступу: в Челнах люди негативно высказали о чудесах ландшафтного дизайна в городе
Новости Казани
день назад

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Новости Казани

10 минут назад

Пытались выбить признание: в Нижнекамске за пытки отправился в колонию бывший стажер полиции

Гид по скидкам Казани

день назад

8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга

Новости Казани

55 минут назад

Получил ранение во время службы: в Казани задержали бывшего бойца ЧВК Вагнер

Новости Казани

час назад

"Более 2 000 молодых семей": в Татарстане можно получить благоустроенное жилье по льготной цене
Будут решать самые разные вопросы: в Татарстане появился совет по вопросам повышения качества жизни
Новости Казани
20 минут назад

Будут решать самые разные вопросы: в Татарстане появился совет по вопросам повышения качества жизни

Новости Казани

час назад

Расширили пилотный проект: в Татарстане разрабатывают систему оказания ранней помощи

Новости Казани

час назад

Получат 48 миллионов: Татарстан получит средства на лекарства для льготников

Новости Казани

час назад

Отдохнем на день больше: в Татарстане напомнили о дополнительном выходном на этой неделе
Финальный штрих: подбираем макияж на выпускной
Интересное в Казани
5 дней назад

Финальный штрих: подбираем макияж на выпускной