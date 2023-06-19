Будут проводить дополнительную работу: раис Татарстана поручил усилить меры противопожарной безопасности

Подворовой обход проведут в Татарстане по поручению раиса после гибели 7 человек на пожаре

Раис республики Растам Минниханов провел совещание, на котором присутствовали правоохранительные органы. Здесь обсудили ситуацию с пожарами в республике.

После трагедии, произошедшей на этих выходных в Тукаевском районе, в результате которой погибли семь человек, в числе которых четыре ребенка, Рустам Минниханов дал поручение главам районов по усилению работы над противопожарной безопасностью. Он поручил организовать подворовый обход, объяснить жителям, как важно соблюдать меры безопасности, а также провести профилактические беседы.

Раис республики подчеркнул, что очень важно удалить особое внимание многодетным семьям. Минниханов отметил, что особо важно привлечь к профилактическим мерам МЧС, организации социального обслуживания, а также волонтеров.