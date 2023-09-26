Будут перекрыты дороги: в Казани 1 октября пройдет национальный полумарафон

В Казани 1 октября 2023 года перекроют дороги из-за национального полумарафона

В Казани 1 октября будет перекрыта часть дорог в Ново-Савинском районе в связи с проведением «Казанского национального полумарафона», сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.

С 7:00 до 9:00 перекроют участки улиц:

Вишневского - от съезда с Николая Ершова до моста «Миллениум»;

Вишневского - от Вишневского до моста «Миллениум»;

мост «Миллениум», улица Подлужная - от Подлужной, 67 до моста «Миллениум»;

Фатыха Амирхана - от въезда в тоннель на мост «Миллениум» до моста «Миллениум»;

Фатыха Амирхана - от Козина, 2 до Сибгата Хакима: автомобильная дорога под мостом «Миллениум».

С 7:00 до 10:00 перекроют улицу Сибгата Хакима - от «Ривьеры» до стадиона «Ак Барс Арена» включительно, но будет разрешен сквозной проезд с Козина и Нигматуллина;

С 7:00 до 10:30 - улицу Сибгата Хакима (от Фатыха Амирхана до Декабристов), подъем с Батурина на Кремлевскую дамбу.

С 7:00 жо 11:00 перекроют съезд с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной;

С 7:30 до 11:00 будет перекрыта Кремлевская набережная (от Батурина до Саид-Галеева), улица Батурина (от Карла Маркса до Кремлевской набережной), съезд по направлению от площади Тысячелетия до Батурина;

С 8:00 до 11:00 перекроют Пролетарскую.