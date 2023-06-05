Будут ковровыбивалки и сушилки для белья: в Менделеевске оборудуют футбольную площадку

В Менделеевске по программе «Наш двор» оборудуют футбольную площадку на Профсоюзной

В ходе рабочего объезда строительных объектов главой района Радмиром Беляевым стало известно, что в Менделеевске по программе "Наш двор" будет оборудована футбольная площадка.

Было поручено на площадке по улице Профсоюзной натянуть сетку, чтобы ограждение стало выше. Помимо этого, обсуждались вопросы о местоположении ковровыбивалок, скамеек, сушилок для белья и урн.

В ходе рабочей поездки был оценен ход капитального ремонта многоквартирного дома в селе Тихоново, где проводят работы по ремонту фасада, крыши, а также цоколя дома по улице Коммунистической. В Тихих Горах Беляев осмотрел благоустроенный родник.

В 2023 году город принимает участие в 31 республиканской и федеральной программе. Всего планируется выделить три миллиарда рублей с частичным переходом средств на следующий год.