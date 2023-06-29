Будут ходить три раза в неделю: из Казани в Ульяновск запустят пригородные поезда

Из Казани в Ульяновск с 30 июня 2023 года запустят пригородные поезда

Казань и Ульяновск с 30 июня будут соединены пригородными поездом. Время в пути составит около пяти часов.

Сообщается, что из столицы Татарстана состав будет отправляться в пятницу, субботу и воскресенье, в 14:03. Прибытие в Ульяновск планируется в 19:10.

Обратно же, из Ульяновска в Казань, поезд будет выезжать по субботам и воскресеньям в 6:30 утра, а прибывать в столицк - в 11:45. В расписании указано московское время.

В пути предусмотрено также несколько остановок на следующих станциях: «Зеленый Дол», «Свияжск», «Шушерма», «Бурундуки», «Елхово», «Ульяновск-3» и другие. Билеты можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" а также в пригородных железнодорожных кассах.