Будет принимать на 200 тысяч кубометров вод больше: в Казани на 65% завершили реконструкцию биоочистных

В Казани в июле 2023 года на 65% завершили реконструкцию биоочистных сооружений

В Казани реконструкция биологических очистных сооружений уже выполнена больше, чем на половину - почти на 65%. На данный момент завершается первый этап реконструкции. В рамках него были построены и обновлены 27 строений. Параллельно были начаты работы второго этапа, которые охватывают еще 11 зданий. Завершить реконструкцию БОСКа планируют к 2024 году, что позволит улучшить качество очистки городских стоков и увеличит объем принимаемых сточных вод.

Ход работ был проконтролирован главой города Ильсуром Метшиным. Он напомнил, что БОСК были построены еще в 1974 году. За полвека работы износ оборудования достиг 80%. Мэр Казани отметил, что после реализации проекта БОСК сможет принимать каждый день не 450 тысяч кубометров вод, как сегодня, а 650 тысяч. При этом, качество возвращаемой в Волгу воды станет лучше благодаря новому оборудованию.