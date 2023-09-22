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«Будет применена система "Свободный поток"»: платную дорогу «Алексеевское — Альметьевск» запустят в 2025 году

Платную дорогу «Алексеевское — Альметьевск» завершат в 2024 году и запустят в 2025
«Будет применена система "Свободный поток"»: платную дорогу «Алексеевское — Альметьевск» запустят в 2025 году

Юлия Марченко

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Директор АО «Автострада» Александр Комлев сообщил, что строительство первой платной автомобильной дороги в Татарстане, которая соединит Алексеевское и Альметьевске, планируют завершить в 2024 году. Движение по ней будет открыто в 2025.

Как заявил Комлев на форуме Kazan Digital Week, взимание платы за проезд, как и окончание строительства и начало движения, запланировано с 2025 года. Он также рассказал, что стоимость строительства составила около 102 миллиардов рублей. Проект реализуется на условиях частно-государственного партнерства: 25% от общей суммы составляю частные инвестиции, 45% вкладывает бюджет Татарстана, доля российской бюджета - 30%. Концессия была заключена на 99 лет, из которых примерно 96 - эксплуатационная стадия проекта.

Александр Комлев отметил, что на дороге будет применена система взимания платы «Свободный поток», которая обеспечит сквозной безбарьерный проезд без заторов и пробок на всем пути. Аналогичное решение было применено на скоростной трассе М-12, передает его слова rt.rbc.ru.

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