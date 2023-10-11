Будет насчитывать три станции: в Казани презентовали концепцию городской канатной дороги

В Казани канатная дорога «Аэромост» пройдет от парка Горького до «Ак Барс Арены»

Глава Татарстана Рустам Минниханов накануне, 10 октября, посетил ряд объектов в историческом центре Казани.

Раис республики осмотрел пожарное дело в Адмиралтейской слободе, из которого хотят сделать молодежный центр, обновленный Сад Рыбака, Юнусовскую площадь, на которой провели благоустройство и другие объекты Казани.

В завершении глава Татарстана посетил парк культуры и отдыха имени Горького, где реконструируют входную группу. Здесь же Рустаму Минниханову презентовали и проект казанской городской канатной дороги «Аэромост», которая будет насчитывать три станции: парк имени Горького, экстрим-парк «Урам» и площадка у стадиона «Ак Барс Арена». Глава республики ознакомился с эскизами канатной линии и станцией, техническими особенностями проекта.