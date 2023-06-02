Будет четыре станции: стало известно, где в Казани планируют провести первый участок второй линии метро
Яна Лаушкина
Накануне, 1 июня, был опубликован документ, согласно которому утверждается проект планировки и межевания территории первого участка второй линии метрополитена в Казани. Стало известно, что пройдет она от станции "Улица Юлиуса Фучика" до "Ул. Академика Сахарова". Протяженность ветки достигнет 5,75 километра.
При устройстве второй ветри метрополитена специалисты установят все необходимые наземные и подземные сооружения. Помимо этого, будут реконструированы и созданы инженерные сети.
Сообщается, что в первую очередь второй ветки метрополитена будут входить четыре станции:
- Улица Юлиуса Фучика;
- 10-й микрорайон;
- 100-летие ТАССР;
- Улица Академика Сахарова.
Помимо этого, будет устроена соединительная ветка, а также пешеходный переход от первой из указанных и до "Дубравной".