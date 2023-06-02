Новости Казани
· Полина Модестова

Будет четыре станции: стало известно, где в Казани планируют провести первый участок второй линии метро

В Казани опубликовали проект планировки первого участка второй линии метро
Будет четыре станции: стало известно, где в Казани планируют провести первый участок второй линии метро

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Накануне, 1 июня, был опубликован документ, согласно которому утверждается проект планировки и межевания территории первого участка второй линии метрополитена в Казани. Стало известно, что пройдет она от станции "Улица Юлиуса Фучика" до "Ул. Академика Сахарова". Протяженность ветки достигнет 5,75 километра.

При устройстве второй ветри метрополитена специалисты установят все необходимые наземные и подземные сооружения. Помимо этого, будут реконструированы и созданы инженерные сети.

Сообщается, что в первую очередь второй ветки метрополитена будут входить четыре станции:

  • Улица Юлиуса Фучика;
  • 10-й микрорайон;
  • 100-летие ТАССР;
  • Улица Академика Сахарова.

Помимо этого, будет устроена соединительная ветка, а также пешеходный переход от первой из указанных и до "Дубравной".

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

C 1 сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы

Общество

день назад

Исход будет таким же, как и 80 лет назад: непревзойденный математик вычислил точный исход конфликта

авля тараканов в москве

Общество

16 часов назад

Уже с сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

глубокий химический пилинг в Самаре

Общество

день назад

Начнут набирать ограниченно годных и судимых: Госдума примет соответствующий законопроект

Новости Казани

день назад

На въезде в Зеленодольск планируется построить "Городские термы"

Новости Казани

день назад

Ученый КФУ назвала самый чистый водоем для купания и отдыха в Казани

Новости Казани

19 часов назад

Скончался на месте: в Казани в результате страшной аварии погиб человек
Лонгриды
день назад

Калорий меньше с каждым занятием: лайфхаки для фигуры мечты, частые ошибки во время тренировок и фишки от казанского фитнес-тренера

Калорий меньше с каждым занятием: лайфхаки для фигуры мечты, частые ошибки во время тренировок и фишки от казанского фитнес-тренера

Новости Казани

13 минут назад

Возбуждено уголовное дело: в День защиты детей в Казани ребенок выпал из окна

Новости Казани

13 минут назад

Объединит две религии: в Казани появится "Тихий сад" с православным храмом и мечетью

Новости Казани

час назад

"Через месяц будет готово еще одно": в Казани два новых теплохода спустили на воду

Новости Казани

час назад

Будет четыре станции: стало известно, где в Казани планируют провести первый участок второй линии метро
Перекроют на два дня: в Казани из-за фестиваля нельзя будет проехать по нескольким улицам
Новости Казани
38 минут назад

Перекроют на два дня: в Казани из-за фестиваля нельзя будет проехать по нескольким улицам

Новости Казани

13 часов назад

Прошла презентация проекта: в Казани открылась первая благоустроенная по программе "Наш двор" территория

Новости Казани

14 часов назад

Каждый район выбирает лучших: в Казани прошло открытие городского этапа "Кожаного мяча"

Общество

16 часов назад

Уже с сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%