Будет четыре станции: стало известно, где в Казани планируют провести первый участок второй линии метро

В Казани опубликовали проект планировки первого участка второй линии метро

Накануне, 1 июня, был опубликован документ, согласно которому утверждается проект планировки и межевания территории первого участка второй линии метрополитена в Казани. Стало известно, что пройдет она от станции "Улица Юлиуса Фучика" до "Ул. Академика Сахарова". Протяженность ветки достигнет 5,75 километра.

При устройстве второй ветри метрополитена специалисты установят все необходимые наземные и подземные сооружения. Помимо этого, будут реконструированы и созданы инженерные сети.

Сообщается, что в первую очередь второй ветки метрополитена будут входить четыре станции:

Улица Юлиуса Фучика;

10-й микрорайон;

100-летие ТАССР;

Улица Академика Сахарова.

Помимо этого, будет устроена соединительная ветка, а также пешеходный переход от первой из указанных и до "Дубравной".