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· Алина Алмакаева

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

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Хоккейный клуб «Ак Барс» может сохранить главного тренера Зинэтулу Билялетдинова, несмотря на результаты команды в плей-офф Кубка Гагарина, об этом сообщает telegram-канал «Спорт Сарае», ссылаясь на информацию из источника «Спорт Бо». По данным одного из собеседников, Билялетдинов по-прежнему пользуется доверием руководства клуба.

Известно, что главный тренер является высокоуважаемой фигурой в команде. Более того, появилась информация о том, что клуб готов предложить Билялетдинову новый контракт на год, чтобы удержать его в «Ак Барсе».

Ранее фанаты требовали увольнения главного тренера и генерального менеджера Марата Валиуллина. Однако сам руководитель не дал конкретного ответа на вопрос о своем возможном уходе из «Ак Барса».

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