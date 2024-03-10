Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Хоккейный клуб «Ак Барс» может сохранить главного тренера Зинэтулу Билялетдинова, несмотря на результаты команды в плей-офф Кубка Гагарина, об этом сообщает telegram-канал «Спорт Сарае», ссылаясь на информацию из источника «Спорт Бо». По данным одного из собеседников, Билялетдинов по-прежнему пользуется доверием руководства клуба.

Известно, что главный тренер является высокоуважаемой фигурой в команде. Более того, появилась информация о том, что клуб готов предложить Билялетдинову новый контракт на год, чтобы удержать его в «Ак Барсе».

Ранее фанаты требовали увольнения главного тренера и генерального менеджера Марата Валиуллина. Однако сам руководитель не дал конкретного ответа на вопрос о своем возможном уходе из «Ак Барса».