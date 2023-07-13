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Без изменений проследует до станции Каратун: изменится расписание электричек из Казани в Ульяновск и в Бурундуки

Расписание электричек из Казани в Ульяновск и в Бурундуки изменится с 17 июля 2023 года
Без изменений проследует до станции Каратун: изменится расписание электричек из Казани в Ульяновск и в Бурундуки

Екатерина Кузьминых

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Пригородные поезда из Казани в Ульяновск и в село Бурундуки с 17 июля будут ходить по новому расписанию.

Стало известно, что в понедельника по четверг электричка №6749 с сообщением из Казани в Бурундуки будет следовать до станции Каратун согласно действующему расписанию, далее изменения коснутся всех остановочных пунктов. Прибытие на станцию Бурундуки ожидается в 17:35 - на три минуты раньше.

По прежнему расписанию до станции Каратун будет следовать и электричка Казань - Ульяновск по пятницам, субботам и воскресеньям. Далее же изменения затронут все остановочные пункты до станции Цильна. Оттуда состав будет продолжать маршрут согласно действующему расписанию.

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