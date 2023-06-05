Бесплатные мастер-классы и тренинги: в Казани проведут Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В Казани 23 июня пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Казани 23 июня будет проходить федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". У ее участников будет возможность найти востребованную профессию, а также узнать о возможностях службы занятости.

Как сообщили в Министерстве труда занятости и социальной защиты РТ, на ярмарке соискатели смогут пообщаться с представителями компаний, а также спланировать свою карьеру и необходимое обучение, узнать о государственной поддержке при трудоустройстве и бесплатно принять участие в мастер-классах и тренингах. Необходимо заполнить предварительную заявку на посещение бесплатной ярмарки по ссылке. Мероприятие будет проходить на проспекте ПОбеды, 69. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (843) 236-13-22.