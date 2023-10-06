Бесплатно и на постоянной основе: казанцы с ПОДА могут записаться на занятия по большому теннису

Жители Казани с ПОДА могут записаться на бесплатные занятия по большому теннису

В Казани проводятся занятия по большому теннису для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Присоединиться могут все желающие в возрасте от 6 до 35 лет.

Тренировки подойдут казанцам, которым диагностировали гемипарез, мышечную дистрофию, сколиоз последних степеней, ДЦП и др. Полный перечень опубликован здесь. Записаться на тренировку можно по телефону +7 (925) 076-17-96.

Занятия будут проводиться бесплатно и на постоянной основе в спорткомплексе «Дан» на территории мечети «Ярдэм».